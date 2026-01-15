Легковушка перевернулась, наехав на сугроб в Сарове

© В городе N

ДТП с участием легкового автомобиля случилось в Сарове. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород | ТОП НОВОСТИ».

Инцидент произошел на улице Силкина. По предварительной информации, водитель наехал на сугроб, и машина перевернулась. Как сообщают очевидцы, никто не пострадал. Официальной информации пока не поступало.

