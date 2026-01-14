В Ростове мужчина-пешеход погиб после наезда двух автомобилей

В Ростове пешехода сбили два транспортных средства

© Московский Комсомолец

В Ростове трагически погиб пешеход, попав под два транспортных средства сразу.

Инцидент произошел на улице Красноармейской, где 72-летний мужчина попытался пересечь проезжую часть в неустановленном месте. Сначала на него наехала "Skoda Octavia", от удара пожилого человека отбросило на полосу встречного движения, прямо под колеса автобуса. Полученные травмы оказались смертельными, и мужчина скончался на месте происшествия.

Жители Ростова неоднократно выражали недовольство организацией дорожного движения в этом районе, указывая на значительное расст