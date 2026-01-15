Автомобиль перевернулся в результате ДТП на Волгоградском проспекте

На Волгоградском проспекте в Москве произошла авария — в результате столкновения автомобиль перевернулся. Об этом в четверг, 15 января, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

© Вечерняя Москва

— На Волгоградском проспекте (в районе пересечения с Волжским бульваром) произошло ДТП с последующим опрокидыванием автомобиля, — рассказали в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

К месту аварии прибыли сотрудники экстренных служб. Движение транспорта было затруднено, однако спустя непродолжительное время его восстановили. На момент публикации материала нет информации о пострадавших.

13 января в районе дома 26а, строение 1, на Новохохловской улице в столице произошло ДТП, в результате которого перевернулась машина. Движение автомобилей в районе аварии было затруднено. На месте работали оперативные службы.

В декабре прошлого года машина скорой помощи врезалась в легковушку на пересечении Октябрьской и Трифоновской улиц. В результате столкновения автомобиль медиков перевернулся на бок. В аварии никто не пострадал.