В Бурятии по вине пьяного водителя без прав погиб пассажир

В Иволгинском районе Бурятии молодой мужчина стал виновником дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба следкома Бурятии.

© Российская Газета

По данным следствия, 21-летний житель села Ганзурино, не имея водительских прав, незадолго до происшествия стал владельцем собственной машины.

13 января он, выпив спиртное, поехал в соседнее село с несовершеннолетним другом. Возвращаясь назад, водитель не справился с управлением и съехал с дороги, перевернув транспортное средство. Пассажир не был пристегнут и от полученных повреждений скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, не имеющим права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Решается вопрос о заключении водителя под стражу на период следствия.

Устанавливаются обстоятельства происшествия.