В Омске водитель "Газели" сбил трех человек, переходивших дорогу на зеленый свет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Уточняется, что авария произошла в Советском округе Омска на проспекте Мира. По данным ведомства, 60-летний водитель "Газели", следуя по маршруту N 277 ("Мега - ул. Малиновского"), совершил наезд на трех пешеходов. Они переходили дорогу на зеленый сигнал. В итоге, двум девушкам потребовалась помощь врачей. В автобусе в момент ДТП было восемь пассажиров - они не пострадали, следует из сообщения. "Госавтоинспекторы собственнику данного автобуса в 2025 году отправили 17 "писем счастья", 3 из которых за повторный проезд на красный сигнал светофора, 9 – неостановка перед стоп-линией", - сказали в пресс-службе. Возбуждено дело об административном правонарушении. Водителю грозит штраф в размере 7,5 тыс. рублей. В декабре 2025 года в Новой Москве электробус протаранил остановку. Как уточнили СМИ, инцидент произошел в поселке Птичное у дома культуры "Десна". На видео с места происшествия видно, как автобус сдает назад и въезжает в автобусную остановку.