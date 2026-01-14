В Красноярском крае школьный автобус попал в ДТП, один человек не выжил

В Красноярском крае произошло ДТП с участием школьного автобуса и легкового автомобиля, в результате которого один человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По данным журналистов, авария произошла на трассе «Саяны», ведущей из Минусинска в сторону Красноярска. На одном из участков дороги столкнулись школьный автобус, в котором находились 13 детей, и легковушка. В результате ДТП водитель машины не выжила, следует из материала.

Помимо этого, как пишет SHOT, пострадал один из школьников. Его госпитализировали с подозрением на переломы ноги и бедра со смещением, уточнили авторы материала.

8 января один человек получил несовместимые с жизнью травмы в результате аварии с участием экскурсионного автобуса и легкового автомобиля в Корткеросском районе Республики Коми. По данным Следственного комитета РФ, ДТП произошло на 120-м км автодороги Сыктывкар — Троицко-Печорск. Самые тяжелые травмы получил водитель легкового автомобиля. Его спасти не удалось.

Ранее в Москве при столкновении трамвая и электробуса пострадал человек.