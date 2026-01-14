В Омске пассажирский микроавтобус сбил трех девушек на переходе

Омские прокуроры выясняют обстоятельства инцидента, произошедшего в среду на проспекте Мира. Пассажирская "Газель" сбила трех девушек, переходивших дорогу на разрешающий сигнал светофора.

Как сообщили в прокуратуре региона, в момент инцидента в салоне "Газели" находились восемь пассажиров. Пострадавшие девушки - 2005 и 2006 годов рождения.

По предварительной информации, у пострадавших диагностированы легкие телесные повреждения. На скорой они были доставлены в больницу.