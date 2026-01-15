КамАЗ и Mercedes столкнулись лоб в лоб под Новосибирском

По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель КамАЗа, 1961 года рождения, допустил выезд на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Mercedes-Benz ML320.

Иномаркой управлял 20-летний мужчина. В салоне также находилась его ровесница. Оба получили травмы различной степени тяжести и были экстренно доставлены в медицинское учреждение. Их текущее состояние уточняется.

На месте происшествия работает наряд ДПС. Сотрудники ГИБДД фиксируют обстоятельства аварии и выясняют все детали случившегося. Расследование инцидента продолжается.

Этот участок трассы, являющийся одним из основных выездов из Новосибирска в западном направлении, неоднократно становился местом аварий. По данным управления ГИБДД по Новосибирской области, только за прошлый год на дорогах региона зарегистрировано свыше 3,5 тысяч ДТП, связанных с выездом на встречную полосу. Подобные нарушения остаются одной из самых опасных причин аварий, часто ведущих к тяжёлым последствиям.