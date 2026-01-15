Автобус с вахтовиками врезался в фуру на трассе в Забайкалье

ЧИТА, 15 января, ФедералПресс. В ночь на 15 января на федеральной трассе Чита – Хабаровск произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. В Могочинском районе автобус марки Yutong, перевозивший вахтовых рабочих, совершил наезд на стоявший на обочине большегрузный автомобиль.

«Предварительно, большегруз стоял вдоль обочины из – за технической неисправности, обозначенный необходимыми дорожными знаками. В автобусе перевозились пассажиры, следующие на работу в Амурскую область», – сообщили в Госавтоинспекции региона.

Общее число пассажиров в автобусе уточняется. Двое из них с травмами были госпитализированы, позднее один из них скончался в больнице. Выясняются все детали случившегося.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Якутии автобус с вахтовыми рабочими упал с 30-метрового обрыва, погибли 14 человек.

