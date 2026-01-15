Прицеп грузовика спровоцировал массовое ДТП в Приморье

Массовое ДТП произошло на 729-м километре федеральной трассы «Уссури» - это граница Надеждинского муниципального округа и Артёмовского городского округа – по вине водителя грузовика. Шофёр не проследил за техническим состоянием транспортного средства, и прицеп самопроизвольно отсоединился от тягача из-за разрушения сцепного устройства, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на управление МВД по Приморскому краю.

© Deita.ru

Грузовик Volvo FM лишился прицепа на полном ходу. Прицеп, отсоединившись, опрокинулся на проезжую часть. Он не задел другие транспортные средства, но находящийся в прицепе груз – скальный грунт рассыпался по дороге, несколько булыжников угодили в автомобили Toyota Corolla Fielder, Nissan Leaf, Mitsubishi Eclipse Cross и Toyota Mark II. Люди не пострадали.

33-летнего водителя «Вольво» ждёт административная ответственность за управление транспортным средством при наличии критических неисправностей (часть 1 статьи 12.5 КоАП РФ), нарушение правил перевозки грузов (статья 12.21 КоАП РФ) и повреждение дорожных сооружений, загрязнение проезжей части, создающее угрозу безопасности дорожного движения (статья 12.33КоАП РФ).

Жители Артёма на безалаберных водителей грузовиков жаловались неоднократно. Перевозка сыпучих грузов в открытом кузове – систематическое нарушение, которое они допускают. Контейнеровозы и самосвалы разрушают грунтовые дороги, создают избыточные шумы и вибрации, застревают под мостом около вокзала и разрушают ветхие мосты. В 2021 году в городе возникла примечательная ситуация с мостом в районе АртёмГРЭС, который закрыли для крупногабаритного транспорта на время ремонта (в заявленные сроки ремонт, конечно же, не закончили). Официальный запрет для водителей грузового автотранспорта помехой в крае никогда не был, поэтому его усилили габаритными рамами. Для наглядности, так сказать. Как выяснилось, габаритные рамы не останавливают водителей тоже, и на мосту постоянно образовывались заторы из-за застревающих в рамах грузовиков.