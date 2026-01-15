В Петербурге лобовое ДТП затруднило движение транспорта

В Санкт-Петербурге автомобильная авария затруднила движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Очевидцы пишут, что произошло лобовое столкновение. На онлайн-картах путепровод в сторону Невы уже окрасился в багровый цвет — не легче дорожная ситуация и на Ивановской улице, Володарском мосту и Народной улице», — говорится в публикации.

По данным канала, ДТП произошло на Невском путепроводе, в настоящее время на месте ДТП работают сотрудники экстренных служб. На кадрах, размещенных в сети, видно, что поврежденные автомобили стоят на проезжей части, при этом рядом находятся медики, сотрудники правоохранительных органов и спасатели.

