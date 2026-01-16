На Чуйском тракте водитель Toyota врезался в ограждение

Утром 16 января в Бердске произошла смертельная автоавария. В 8.33 на Чуйском тракте погиб пожилой мужчина.

© Bfm.ru Новосибирск

«66-летний мужчина на «Тойоте» двигался по Чуйскому тракту со стороны города Искитима в направлении Новосибирска. По предварительной информации, на 36-м километре трассы он не справился с управлением: выехал на встречную полосу, а потом врезался в ограждение в виде перил», – рассказали в Госавтоинспекции Новосибирской области.

Пожилой водитель скончался от полученных травм на месте, каких именно – в ведомстве не уточнили. На месте работают следователи: выясняют обстоятельства трагедии.