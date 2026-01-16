В Ленобласти бензовоз опрокинулся в ДТП

В Ленинградской области бензовоз съехал в кювет и перевернулся. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«По предварительной информации, водитель не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся на бок. На месте происшествия зафиксирована капельная течь топлива. Движение по трассе не перекрыто», — говорится в публикации.

По данным канала, на место ДТП прибыли оперативные службы, которые ликвидировали последствия аварии, а также оценили ситуацию. В результате произошедшего водитель бензовоза получил травмы, но от госпитализации отказался.

Также сообщается, что к утру 16 января бензовоз подняли, а топливо откачали в резервную цистерну.

