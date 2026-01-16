В Пензе водитель «Lada Granta» сбил пешехода

Мужчина 2001 года рождения госпитализирован после наезда на него автомобиля «Lada Granta» в Ленинском районе Пензы.

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло поздно вечером 15 января, за рулем автомобиля находился мужчина 2001 года рождения.