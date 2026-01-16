Ростовская область, 16 января 2026, DON24.RU. В Ростове автомобиль сбил подростка на ул. 1-й Конной Армии в районе дома № 156. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Ростовской области. Авария произошла вчера вечером.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Гранта» наехал на несовершеннолетнего, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля.
«В результате ДТП пострадал пешеход 2009 года рождения», – уточнили в ГАИ Ростовской области. Полицейские устанавливают детали произошедшего.