Ростовская область, 16 января 2026, DON24.RU. В Ростове автомобиль сбил подростка на ул. 1-й Конной Армии в районе дома № 156. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Ростовской области. Авария произошла вчера вечером.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Гранта» наехал на несовершеннолетнего, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля.