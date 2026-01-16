На Урале годовалую девочку выбросило из машины в момент ДТП

В Нижнем Тагиле маленькая девочка вылетела из окна автомобиля в момент аварии вечером 15 января. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

ДТП случилось около семи часов вечера на Восточном шоссе. По предварительным данным, 24-летняя женщина за рулем Nissan Micra, выезжая с прилегающей территории, не пропустила кроссовер Subary Legacy Outback, двигавшийся со стороны проспекта Вагоностроителей в направлении Северного шоссе.

В результате столкновения полуторагодовалая дочка автомобилистки, ехавшая на заднем сиденье, вылетела из машины на дорогу через разбитое стекло – мать перевозила ее без детского автокресла. Ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами.

Известно, что женщина получила права меньше года назад. На нее заведено административное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение вреда здоровью легкой или средней тяжести, и нарушении требований к перевозке детей (часть 1 статьи 12.24 и часть 3 статьи 12.23 КоАП РФ).

На месте аварии сотрудники дорожного надзора выявили наличие зимней скользкости на проезжей части и снега на бордюре. Обслуживающей организации выдано представление об устранении недостатков.

Стоит отметить, что в России с 9 января серьезно ужесточили наказание за перевозку детей без удерживающих устройств. Для рядовых автолюбителей штраф теперь составляет 5 тысяч рублей.

