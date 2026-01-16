В Уфе емкость весом 26 тонн упала с прицепа на леговушку во время движения
В Уфе многотонная цистерна придавила легковушку в результате ДТП.
Как рассказали в пресс-службе ГАИ башкирской столицы, авария произошла на улице Пархоменко рядом с Затонским мостом. 53-летний водитель большегруза (трал-прицеп) во время движения допустил падение емкости для газового конденсата весом 26 тонн.
Цистерна обрушилась на проезжавший рядом автомобиль Renault Logan. Иномарка следовала по Затонскому шоссе в направлении улицы Рихарда Зорге. Чудом в ней никто не пострадал.
На месте находятся экстренные службы, причины ДТП устанавливаются.