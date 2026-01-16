В Муроме в ДТП с автобусом пострадали семь человек

Рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем в Муроме Владимирской области, пострадали семь человек, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

© соцсети

"По состоянию на 12:50 мск в результате ДТП за медицинской помощью обратились семь человек. Все они пассажиры автобуса. Шестерым из них назначено амбулаторное лечение, один человек госпитализирован", - говорится в сообщении.

Авария произошла около 10:15 мск на пересечении улиц Советская и Артема в Муроме.