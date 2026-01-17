Один человек погиб, еще трое пострадали в ДТП в Невинномысске

Смертельное ДТП произошло на федеральной автодороге "Кавказ" в границах Невинномысска сегодня, 17 января, около 4:40 утра.

Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

"По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2109 допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилями Skoda и Hyundai", - уточняет пресс-служба Госавтоинспекции.

В ДТП погиб 29-летний водитель ВАЗ-2109, он скончался на месте до прибытия скорой помощи. Двое пассажиров отечественного авто и 35-летний пассажир Skoda доставлены в учреждения здравоохранения.

Водитель ВАЗ-2109 имел водительский стаж около 11 лет. По факту ДТП проводится проверка.