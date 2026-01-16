В Дагестане в ДТП пострадали шесть человек
Шесть человек, в том числе один несовершеннолетний, пострадали в Дагестане в результате столкновения на федеральной трассе трех легковых автомобилей.
Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
"На 940-м км ФАД "Кавказ" 41-летний житель Докузпаринского района, управляя LADA Priora, выехал на встречную полосу и столкнулся с LADA Priora под управлением 31-летнего жителя Дербента, после чего столкнулся с LADA Priora, которой управлял 59-летний житель Кизляра. В результате ДТП 41-летний водитель LADA Priora, а также его 35-летний пассажир доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что водитель и трое пассажиров третьего автомобиля доставлены в дербентскую районную больницу.