СМИ сообщили, что Адам Кадыров якобы попал в ДТП в Грозном

© Вечерняя Москва

Несколько анонимных Telegram-каналов в пятницу, 16 января, распространили информацию о том, что в Грозном произошла крупная авария, в результате которой якобы пострадал сын главы Чечни Рамзана Кадырова — Адам Кадыров. Официального подтверждения этой информации нет.

По данным источников, инцидент произошел при движении кортежа на высокой скорости. Столкновение привело к тому, что несколько автомобилей получили повреждения. После аварии центр Грозного был частично перекрыт.

Согласно неподтвержденным данным, Адам Кадыров был доставлен в больницу. Некоторые источники утверждают, что в машине вместе с ним находился боец UFC Хамзат Чимаев, который также мог получить травмы. Обстоятельства происшествия уточняются, передает Газета.ru.

14 января глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию о том, что испытывает проблемы со здоровьем. Это не первый раз, когда глава республики вынужден комментировать слухи о своих проблемах со здоровьем. В один из разов он подчеркивал, что чувствует себя отлично, но этому точно не будут рады его недоброжелатели.