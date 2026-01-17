«Движение в сторону области перекрыто»: авария в Москве парализовала дороги

На северо-западе столицы ДТП парализовало движение автомобилей.

Об этом сообщат Telegram-канал «Агентство «Москва».

«В районе станции МЦД-2 «Трикотажная» на северо-западе столицы легковой Nissan съехал с дороги под мостом и вылетел на железнодорожные пути», — говорится в публикации.

По данным канала, в настоящее время движение в сторону области перекрыто.

До этого в Челябинской области иномарка с людьми влетела в большегруз. Видеорегистратор большегруза запечатлел инцидент. На кадрах видно, как иномарка выезжает на встречную полосу движения и врезается в большегруз, от удара легковой автомобиль разворачивает на скользкой дороге. Далее на записи заметно, что Kia получила серьезные повреждения: у машины смят кузов, разбит капот и бампер, при этом автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

В результате произошедшего пассажир Kia получил травмы, несовместимые с жизнью, еще двоих пострадавших госпитализировали.