В российском городе автобус врезался в жилой дом

В Великом Новгороде, как информирует Госавтоинспекция города, автобус врезался в двухэтажный жилой дом. Водителя доставили в больницу, трое пассажиров не пострадали.

Все произошло в субботу в 6 часов 40 минут на улице Нехинская с автобусом "ЛиАЗ" (маршрут №19). По данным ведомства, за рулем находился 59-летний водитель. Сначала он наехал на фонарный столб, далее врезался в двухэтажный жилой дом. В момент ДТП внутри автобуса находились три пассажира.

Водитель доставлен бригадой скорой в ГОБУЗ "ЦГКБ". В сообщении ГАИ говорится, что пассажиры за медпомощью не обращались.

Мэр города Александр Розбаум уточнил, что дому ущерб не зафиксирован. Были снесены опора уличного освещения, а также дорожные знаки. В течение дня специалистами, по его словам, будут определены сроки восстановления уличного освещения «с правой стороны».

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ.