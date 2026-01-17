Число ДТП с пострадавшими в России стало минимальным с 2022 года

Количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых пострадал хотя бы один человек, в России по итогам 2025 года составило 128 тыс., за последние пять лет меньше ДТП было зарегистрировано только в 2022 году, следует из данных статистики.

Количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с пострадавшими в России по итогам 2025 года составило 128 тыс., что является минимальным показателем за последние три года, пишет РИА «Новости». За 2024 год зафиксировано 132 тыс. таких происшествий, что на 3% больше по сравнению с прошедшим годом.

Наибольшее количество ДТП традиционно отмечается в Центральном федеральном округе, где в 2025 году зафиксировано 31,8 тыс. случаев против 33 тыс. годом ранее. Эти данные свидетельствуют о постепенном снижении аварийности в наиболее загруженных регионах страны.

Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее сообщил президенту Владимиру Путину, что за последние пять лет смертность в ДТП в России снизилась на 25%. По его словам, основная задача сейчас – снизить количество аварий и смертность на дорогах в полтора раза к 2030 году.

