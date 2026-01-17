Россиянка попала в тяжелое ДТП в Таиланде

Жительница Красноярска 35 лет получила тяжелые травмы в результате ДТП на острове Пхукет в Таиланде. Авария произошла в ночь на 14 января, когда девушка возвращалась на байке домой после музыкального концерта, пишет SHOT.

В тот вечер Наталья посетила выступление популярной группы. После завершения шоу девушка отправилась на своем мотобайке к месту проживания.

В пути любительница музыки попала в серьезное ДТП. В результате удара ее доставили в одну из частных клиник Пхукета, где врачи провели первичную диагностику и начали лечение.

Медики зафиксировали у пострадавшей множественные травмы. Диагнозы включают открытый перелом ноги, перелом кисти руки и перелом носа. Для лечения перелома ноги было установлено специальное устройство внешней фиксации.

На данный момент пострадавшая остается в таиландской больнице, где проходит курс лечения и реабилитации. Пребывание в медицинском учреждении обходится ей дорого. Стоимость одного дня составляет около 60 тысяч рублей. По предварительным оценкам, общая сумма расходов на лечение может превысить три миллиона рублей, а текущий долг перед клиникой уже оценивается в 400 тысяч рублей.