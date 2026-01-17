Грузовик не прошел под путепроводом в Москве

Грузовик не рассчитал габариты, и мост оказался непреклонен: высокая кабина самосвала не прошла под путепроводом в Москве.

Нестандартная авария случилась в столице неподалеку от парка "Остров мечты". По свидетельству очевидцев, водитель не пострадал и самостоятельно дошел до машины скорой помощи.

Согласно информации, предоставленной ГИБДД Москвы, за первые одиннадцать месяцев 2025 года в городе произошло 7841 дорожно-транспортное происшествие. Эти аварии, к сожалению, привели к гибели 256 человек, а также к травмам различной степени тяжести у 8352 пострадавших.