В Буйнакском районе Дагестана в ДТП погибли два человека

Два человека погибли и один пострадал в результате ДТП в Буйнакском районе Дагестана, сообщает МВД республики.

"На автодороге Буйнакск - Кизилюрт, в Буйнакском районе, житель Буйнакска, управляя автомобилем Mitsubishi Pajero, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной Lada Granta, под управлением жителя Шамильского района. В результате ДТП водитель Lada Granta, а также пассажиры автомобиля Mitsubishi Pajero - 44-летняя жительница Буйнакска и 3-летний сын были доставлены в больницу, где в последующем 3-летний ребенок и водитель Lada Granta скончались от полученных тяжких повреждений", - говорится в сообщении.

Как сказали в пресс-службе Дагестанавтодора, в связи с ухудшением погодных условий на территории республики дорожники продолжают работу в усиленном, круглосуточном режиме.