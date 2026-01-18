Пьяный россиянин устроил смертельную аварию и пытался скрыться с места ДТП

Смертельная авария произошла под Гатчиной, в районе деревни Шпаньково. О жестком ДТП сообщил телеграм-канал 78.ru.

© Московский Комсомолец

37-летний водитель внедорожника «Порше Кайен» вылетел на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автомобилем «Лада Калина». В результате 43-летний мужчина, управлявший «Ладой», погиб на месте.

Также «Порше» задел автомобиль «Форд Фокус» под управлением 19-летнего водителя. По свидетельству пассажирки «Форда», виновник аварии пытался скрыться с места происшествия. Нетрезвого водителя «Порше» задержали и отправили на освидетельствование, после чего он был доставлен в полицию.

По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в течение 2025 года этот мужчина уже 125 раз привлекался к административной ответственности за грубые нарушения ПДД. В отношении него возбуждено уголовное дело.

По предварительной информации, владелец «Порше Кайен» является директором нескольких небольших предприятий в сфере строительства и монтажных работ.