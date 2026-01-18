Под Архангельском в ДТП с тремя автомобилями пострадали четыре человека

В Архангельской области четыре человека получили травмы в ДТП с тремя автомобилями на 34-м км автодороги "Подъезд к Северодвинску" от федеральной автодороги М-8 "Холмогоры", сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

"Северодвинскими полицейскими устанавливаются обстоятельства ДТП, в котором пострадали четыре человека. По предварительным данным, водитель 1971 года рождения, находясь за рулем автомобиля Chevrolet, потерял контроль над управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковыми машинами Nissan и Renault", - говорится в сообщении.

В ДТП пострадали водитель и два пассажира Chevrolet и водитель Nissan. Они с различными травмами доставлены в больницу.