Самосвал в Ростовской области снес надземный пешеходный переход

Самосвал с открытым кузовом снес надземный пешеходный переход в Каменске-Шахтинском Ростовской области. Об этом в воскресенье, 18 января, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

© Госавтоинспекция Ростовской области / Telegram

При падении обломки задели двигавшиеся по дороге автомобили. В результате происшествия травмы получил 46-летний водитель. Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники полиции.

— В настоящее время на двухполосной дороге левая полоса в направлении на Ростов-на-Дону перекрыта, движение осуществляется по правой полосе, — передает Telegram-канал ведомства.

Кроме того, ранее на 308-м километре трассы А-108 в городском округе Ступино Московской области столкнулись четыре грузовика, которые двигались в одном направлении.