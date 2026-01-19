На автодороге А-370 Хабаровск - Владивосток произошло серьезное ДТП

В Приморском крае на автодороге А-370 Хабаровск - Владивосток произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один из водителей получил травмы, не совместимые с жизнью. Еще двое участников ДТП госпитализированы, сообщает Telegram-канал УМВД региона.

По предварительным данным, 61-летний водитель автомобиля "Урал", перестраиваясь, не предоставил преимущество в движении автомобилю Toyota Land Cruiser Prado, который двигался со стороны Владивостока в направлении Хабаровска.

В результате столкновения 56-летний водитель внедорожника получил травмы, не совместимые с жизнью. Мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Пассажир Toyota, а также водитель "Урала" были госпитализированы.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.