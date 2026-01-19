В Волгограде водитель автобуса сбил двух пешеходов на зебре

ДТП произошло в Ворошиловском районе города.

По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, 18 января в 13.40 напротив дома 90/1 по ул. Череповецкой водитель автобуса «Волгабас» при выполнении маневра поворота налево совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате дорожно-транспортного происшествия оба пешехода доставлены в медучреждение для оказания помощи.