Грузовик протаранил пешеходный мост на трассе "Дон"

В Ростовской области устраняют последствия крупного ДТП. Накануне вечером грузовик с поднятым кузовом протаранил пешеходный мост на трассе М- 4 "Дон".

© ТВ Центр

В результате мощного удара вся конструкция обрушилась на проезжую часть. Армированный каркас и битое стекло повредили несколько автомобилей, которые следовали по встречной полосе.

Водители не пострадали. А вот мужчина за рулём грузовика получил серьёзные травмы, его госпитализировали. По предварительной информации, причиной ЧП стала неисправная электроника, которая активировала механизм подъёма кузова. Движение на этом участке трассы временно ограничено. Работают экстренные службы.