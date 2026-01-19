Рейсовый автобус попал в массовое ДТП под Челябинском

Прокуратура начала проверку обстоятельств ДТП с участием рейсового автобуса в районе города Коркино в Челябинской области. По предварительным данным, в аварии пострадали четыре транспортных средства - кроме автобуса, произошло столкновение двух грузовиков и легковушки.

"Заместитель прокурора Коркино Антон Слепцов выехал на место происшествия для координации действий всех оперативных служб, - сообщили в прокуратуре региона. - В ходе проверки будет дана оценка соблюдению перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения, будут установлены причины и условия произошедшего".

В СК уточнили, что авария произошла на третьем километре автодороги Первомайский - Челябинск - Троицк в Коркинском муниципальном округе. Водитель автобуса выехал на встречную полосу, где врезался в грузовой автомобиль. "В результате пассажирам общественного транспорта потребовалась медицинская помощь", - пояснили в ведомстве.

Судя по фото с места аварии, в кювет вылетели LADA и самосвал Howo. На проезжей части остались автобус и бензовоз.

В ГАИ рассказали, что 58-летний водитель автобуса при объезде препятствия не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение со встречным грузовиком марки Howo под управлением 52-летнего мужчины. После этого ПАЗ наехал на стоящий на обочине КамАЗ, а Howo съехал в кювет.

"Установлено, что в салоне общественного транспорта находился 21 человек. Водитель и 13 пассажиров, в том числе трое детей, доставлены в медорганизацию для обследования", - отметили в ведомстве.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья. Проводится расследование.