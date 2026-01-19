В Ленинградской области перевернулся автобус

В Ленинградской области в понедельник перевернулся автобус с людьми, сообщает 78ru со ссылкой на Леноблпожспас.

По данным журналистов, заказной автобус вылетел с трассы в районе поселка Алексеевка в Кингисеппском районе, после чего опрокинулся в кювет. По предварительным данным, это случилось из-за того, что водитель транспортного средства не справился с управлением.

В результате происшествия пострадали пять человек, они были госпитализированы с травмами. В этом автобусе находились сотрудники порта Усть-Луга, добавили журналисты.