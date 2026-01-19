Количество ДТП в Подмосковье сократилось на 35% в новогодние праздники

В период с 1 по 11 января 2026 года на территории Московской области зафиксировано 49 ДТП, что на 35% ниже, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«В прошлом году на новогодние каникулы пришлось всего восемь дней, и даже с учeтом этой разницы – за 11 праздничных дней 2026 года в Подмосковье произошло на два ДТП меньше. Чтобы обеспечить безопасный проезд, дорожные службы следили за содержанием и состоянием дорожной сети, особенно в дни снегопада, со стороны Госавтоинспекции Подмосковья был усилен контроль за соблюдением ПДД. Также была усилена пропаганда безопасности движения, в том числе в общественном транспорте, а порядка 180 сотрудников администраций округов и волонтeров ежедневно проводили дежурства в местах притяжения жителей», – цитирует пресс-служба министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина.

Уточняется, что всего за отчетный период зафиксировано шесть погибших, что на 66% меньше, чем в 2025 году, и 77 раненых – меньше на 1,2%. Среди пострадавших в ДТП – 12 детей.

Среди видов ДТП в период с 1 по 11 января превалировали столкновения – в 24 авариях погибли четыре человека, 47 получили травмы различной степени тяжести. На втором месте – 13 наездов на пешеходов, восемь из которых были зафиксированы вне пешеходных переходов. В результате наездов 12 человек были ранены, а один погиб. Также зафиксированы пять съездов с дороги, четыре наезда на препятствие, два наезда на стоящие транспортные средства и один наезд на животное.

«19 из 49 ДТП произошли во время снегопада, но аварий по причине неудовлетворительных дорожных условий не было, большая часть ДТП произошла по причине несоответствия скоростного режима», – добавили в ведомстве.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что в период новогодних праздников, с 1 по 11 января, подмосковная служба помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения помогла участникам более 4,2 тыс. аварий без пострадавших – поддержку получили свыше 8,5 тыс. водителей.