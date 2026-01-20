В Тверской области в ДТП попала беременная женщина

В Тверской области в ДТП погибла беременная женщина и пострадал годовалый малыш
Тверские полицейские в рамках уголовного дела разбираются в обстоятельствах аварии, в которой погибла женщина и пострадали еще два человека.
По предварительной информации регионального УМВД, на 26 километре автомобильной дороги Торжок - Осташков 27-летний водитель LADA Granta перед поворотом направо не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем MAN.
В результате столкновения на месте аварии скончалась 25-летняя пассажирка LADA. Травмы получил годовалый ребенок, который был на руках матери, а не в детском кресле, и сам водитель.
Установлено, что мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения требований к перевозке детей, но продолжал возить ребенка без специального удерживающего устройства.
Возбуждено уголовное дело. В ходе расследования полицейские установят условия и обстоятельства аварии, в том числе соответствие состояния дороги нормативным требованиям в области безопасности дорожного движения.