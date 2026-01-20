В Ленобласти водитель опрокинул бензовоз на заснеженной дороге

Во Всеволожском районе Ленинградской области на Мурманском шоссе возле деревни Разметелево опрокинулся бензовоз. Водитель не справился с управлением и машина отправилась в кювет, рассказали в региональном управлении МЧС.

© РИА "ФедералПресс"

«В цистерне находилось около 30 тысяч литров бензина. Движение по дороге не было перекрыто», – подчеркнули в ведомстве.

В результате аварии началась капельная течь, пишет «Мойка78». Информации о пострадавших нет.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Ленобласти пассажирский автобус улетел в кювет и упал на бок.