В Ленобласти водитель опрокинул бензовоз на заснеженной дороге
Во Всеволожском районе Ленинградской области на Мурманском шоссе возле деревни Разметелево опрокинулся бензовоз. Водитель не справился с управлением и машина отправилась в кювет, рассказали в региональном управлении МЧС.
«В цистерне находилось около 30 тысяч литров бензина. Движение по дороге не было перекрыто», – подчеркнули в ведомстве.
В результате аварии началась капельная течь, пишет «Мойка78». Информации о пострадавших нет.
