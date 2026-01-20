На трассе в Переволоцком районе столкнулись ВАЗ и снегоболотоход

В Переволоцком районе накануне на 353-м километре трассы «Самара – Оренбург» произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «ВАЗ-2112» и снегоболотохода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

© ProOren

В результате столкновения легковой автомобиль отбросило на дорожный указатель, после чего он перевернулся и оказался на обочине. К сожалению, один из участников аварии получил травмы и был госпитализирован в больницу.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.