На дороге «Воткинск-Чайковский» столкнулись три автомобиля

Воткинск. Удмуртия. Два человека пострадали в аварии на дороге «Воткинск-Чайковский». Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

ДТП произошло 19 января около 15:30 на дороге «Воткинск-Чайковский». 47-летний водитель «Фольксваген Гольф» не справился с управлением, выехал на встречку, въехал в барьерное ограждение и столкнулся с грузовиком «Ман» и «Ладой Ларгус».

Водитель автомобиля «Фольксвагена» и его 31-летний пассажир получили травмы. Пострадавших госпитализировали.