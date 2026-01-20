В Крыму опрокинулся легковой автомобиль

Три человека, в том числе двое детей, пострадали из-за опрокидывания легкового автомобиля в Ленинском районе Республики Крым, они доставлены в больницу. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД по Республике Крым.

© ТАСС

"По предварительным данным, около 08:30 мск водитель автомобиля "Рено-Логан" 2004 года рождения не справился с управлением. Машина выехала за пределы проезжей части и опрокинулась. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и двое детей 2017 и 2024 годов рождения были доставлены в больницу", - говорится в сообщении. ДТП произошло на автодороге Бондаренково - Войково в Ленинском районе.

Сотрудники Госавтоинспекции Ленинского района выясняют все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка. Ход проверки контролирует прокуратура республики, сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.