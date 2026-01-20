В Ростовской области легковушка загорелась после ДТП с грузовиком

В Ростовской области произошло страшное ДТП с человеческими жертвами. Авария случилась утром 20 января примерно в 8:30 на 76-м километре автодороги Элиста-Ремонтное-Зимовники. Передает региональная полиция.

© Московский Комсомолец

По предварительным данным, столкнулись легковой автомобиль «Рено Дастер» и грузовой «МАЗ». От удара легковая машина получила серьезные повреждения и почти сразу загорелась.

В результате происшествия три человека, находившиеся в «Рено Дастер», погибли на месте. Также пострадал 3-летний ребенок, который был пассажиром одного из автомобилей.

После ДТП малыша в оперативном порядке доставили в ближайшее медицинское учреждение. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь, его состояние сейчас оценивается.

На место происшествия по указанию руководства регионального ГУ МВД незамедлительно выехала оперативная группа. В ее состав вошли руководство территориального отдела полиции, ответственный сотрудник главка, а также эксперты-криминалисты. В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.