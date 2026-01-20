В Оренбуржье в ДТП пострадали трое взрослых и ребенок

Трое взрослых и ребенок пострадали при столкновении двух автомобилей в Бузулукском районе Оренбургской области.

© Российская Газета

Как сообщила Госавтоинспекция по региону, ДТП произошло в километре от села Перевозинка. Двигавшаяся со стороны Бузулука 36-летняя автолюбительница за рулем Renault Logan не справилась с управлением и выехала на встречную полосу.

Машина столкнулась с Daewoo Matiz под управлением 64-летнего водителя.

В результате аварии женщина-водитель Renault Logan после оказания медицинской помощи отпущена домой. Ехавший с ней ребенок находится в больнице: он получил закрытый перелом левого бедра и перелом костей таза. Также госпитализированы 64-летний водитель и 63-летний пассажир Daewoo Matiz.

Проводится проверка, по ее материалам будет принято процессуальное решение.