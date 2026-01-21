Восемь человек пострадали в массовом ДТП в Улан-Удэ

В Октябрьском районе Улан-Удэ произошло массовое ДТП. Об обстоятельствах рассказывает полиция Бурятии.

© Российская Газета

Вчера вечером водителю машины Nissan Caravan стало плохо, и он столкнулся с ехавшей впереди Toyota Camry, которая выехала на встречку и столкнулась с рейсовым автобусом Fiat Ducato.

Потом Nissan врезался в Honda Accord, выехал на встречную полосу и столкнулся еще и с Hyundai IX35. Далее корейская машина столкнулась с Honda Freed, а Caravan - с Toyota Esquire.

В результате ДТП пострадали пять водителей и три пассажира, которые обратились за медицинской помощью. Расследование установит точную причину аварии.