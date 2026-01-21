Пассажирский поезд в Испании столкнулся с бетонной стеной

Вторая за несколько дней крупная железнодорожная катастрофа произошла в Испании. Поезд с пассажирами столкнулся с рухнувшей подпорной стеной и сошел с рельсов. Инцидент произошел в городе Джелида провинции Барселона.

В результате случившегося погиб машинист. Как минимум 15 пассажиров получили ранения различной степени тяжести, сообщает El Mundo. Некоторые из них, по данным издания, находятся в тяжелом состоянии.

Сейчас ведется расследование причин обрушения подпорной стены. Есть версия, что конструкцию подмыли проливные дожди. На месте катастрофы работают пожарные, полицейские и спасатели. Движение на участке железной дороги между станциями Сант-Садурни-д'Аноя и Джелида остановлено.

Напомним, предыдущая катастрофа произошла 18 января в испанской провинции Кордова. Там столкнулись два высокоскоростных поезда. Авария унесла жизни 42 человек. В общей сложности пострадали 484 пассажира. Разбор завалов там до сих пор продолжается. Искореженные вагоны режут и выводят с места ЧП по частям.

