Лидер свердловских манси погиб в автокатастрофе

Председатель организации «Социальная помощь и поддержка ивдельских манси» Валерий Зенков погиб в автокатастрофе. Об этом сообщили в пресс-службе минэкономики Свердловской области.

© РИА "ФедералПресс"

«Валерий Николаевич долгие годы занимался поддержкой представителей малочисленного этноса: помогал оформлять документы, оказывал содействие студентам в оплате проезда и учёбы, приобретал горюче-смазочные материалы, лекарства, стройматериалы, содействовал в получении медицинской помощи», – рассказали в ведомстве.

Валерий Зенков с 2000 по 2002 годы возглавлял ивдельскую ГИБДД: как писали местные СМИ, однажды он руководил задержанием сотрудника колонии, сбежавшего с поста с автоматом. В последние годы он занимался поддержкой манси, а также возглавлял семейную компанию «Уралстрой». Вчера в Ивделе прошло прощание.

Как сообщили в пресс-службе ГАИ Свердловской области, Зенкову было 70 лет. На трассе Ивдель – граница ХМАО он вышел из машины, чтобы помочь другому водителю. В этот момент в стоящие автомобили врезалась еще одна машина. Зенков погиб на месте, пять человек, в том числе 17-летняя девушка, получили травмы.

«ФедералПресс» напоминает, что ранее ивдельские манси остались без электричества из-за пришедшей в негодность ЛЭП. Мэрия и энергетики не могли решить, кто должен ее восстанавливать.

Фото предоставлено пресс-службой ГАИ Свердловской области