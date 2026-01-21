В Нижегородской области произошло лобовое столкновение двух автомобилей

© В городе N

Женщина погибла в лобовом ДТП в Нижегородской области утром 21 января. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.

Авария случилась на 486-м км дороги Москва — Уфа в Лысковском округе около 7:06. 43-летняя женщина за рулем Mitsubishi при обгоне попутно движущегося авто не убедилась в безопасности маневра и столкнулась со встречным автомобилем.

В результате она скончалась на месте. 62-летнего водителя «Лады» доставили в Лысковскую ЦРБ.

Ранее мы сообщали о том, что утром 20 января на трассе Р-158 Нижний Новгород — Саратов в Арзамасском округе столкнулись две легковушки. Погибли сотрудники АНО «КРПП НО».

