В Илекском районе в лобовом ДТП погибли два человека

Смертельная авария произошла на автодороге «Илек–Ташла - Соболево», сообщают в региональном УМВД.

© ProOren

По информации полиции, 33-летняя женщина за рулем«Renault Megan», проезжая со стороны Илека в направлении села Яман, выехала на встречку, где столкнулась с «ВАЗ 21101».

В результате ДТП 60-летний водитель и 85-летняя пассажирка отечественного авто скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи. Автоледи и 42-летний пассажир иномарки с многочисленными травмами были госпитализированы.