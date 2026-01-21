Водитель сбил мать с дочерьми на пешеходе в Башкирии

В городе Кумертау Башкирии водитель сбил мать с дочерьми на пешеходном переходе и скрылся. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

«Водитель был пьян. Одну из девочек увезли в больницу с ушибами — от удара ее выбросило из санок, вторая почти не пострадала. На «зебре» остался бампер — он и стал зацепкой для полиции. 23-летний водитель вину признал, его арестовали на две недели. Что с ним будет дальше, зависит от результатов экспертизы», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль на скорости сбивает людей, которые идут по пешеходному переходу, после удара транспорт заносит на заснеженной дороге. Далее на кадрах слышно, как водитель отказывается проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

До этого в Москве на МКАД столкнулись два автомобиля. Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на проезжей части стоят две легковые машины, которые получили повреждения.

Ранее ДТП парализовало движение на МКАД.