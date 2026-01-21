В Дагестане подросток на санках попал под колеса автомобиля

В Ботлихском районе Дагестана произошло смертельное ДТП, в котором погиб 16-летний подросток. Трагедия случилась поздним вечером на окраине села Ансалта, передает тг-канал Mash Gor.

По предварительной информации, молодой человек катался на санках с горки, которая находилась в непосредственной близости от автомобильной дороги. Во время одного из спусков он не справился с управлением и выкатился прямо на проезжую часть.

В этот момент по трассе двигался автомобиль «Лада Приора». Как предполагают следователи, водитель в темноте не успел заметить внезапно появившегося на дороге подростка и совершил наезд.

Сбитого мальчика в срочном порядке доставили в районную больницу Ботлиха. Однако, несмотря на усилия медиков, спасти его жизнь не удалось.

В настоящее время устанавливаются все детали и обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.